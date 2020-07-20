الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق
دمشق - (أ ش أ):
تصدت الدفاعات الجوية السورية اليوم الإثنين لأهداف إسرائيلية في سماء العاصمة دمشق.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "في تمام الساعة 21,48 من اليوم الإثنين، قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات".
وشنت إسرائيل - خلال الشهور القليلة الماضية - عشرات الغارات بزعم ضرب أهداف إيرانية.
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