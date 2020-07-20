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"ردع الاحتلال".. البرلمان الليبي يكشف لمصراوي أهمية تدخل الجيش المصري المحتمل في ليبيا

09:48 م الإثنين 20 يوليه 2020
"ردع الاحتلال".. البرلمان الليبي يكشف لمصراوي أهمية تدخل الجيش المصري المحتمل في ليبيا

مجلس النواب الليبي

كتب - محمد صفوت:

رحب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، بقرار مجلس النواب المصري، الذي اتخذه اليوم خلال جلسة سرية، عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأكد المريمي، في تصريح خاص لـ "مصراوي" أن القرار المصري يُعد تلبية لمطالب الليبيين، موضحًا أن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، كان أول من طالب مصر بالتدخل عسكريًا في ليبيا، لردع الاحتلال الأجنبي، خاصة أن ليبيا تمثل عمق استراتيجي لمصر ولديها نحو ١٢٠٠ كيلو مترًا من الحدود مع ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إنهم طالبوا في بيان رسمي قبل عدة أيام بتدخل الجيش المصري عسكريًّا في ليبيا، مشيرًا إلى أنه بعد البيان قام مشايخ القبائل الليبية بزريارو إلى القاهرة، دعوا خلالها الجيش المصري إلى التدخل في ليبيا، لإنهاء الاحتلال التركي لليبيا.

وشدد على أن القرار المصري صائب وجاء تلبية لمطالب الليبيين، ويحفظ الأمن المصري والعربي والإقليمي، مؤكدًا أن تدخل مصر من شأنه تشتيت الدعم التركي للميليشيات الإرهابية في ليبيا، ومن شأنه أن يدحر الإرهاب في المنطقة بأسرها.

ووافق مجلس النواب، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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