شرطة زيمبابوي تعتقل زعيم المعارضة وصحفي بارز

هراري - (د ب أ)

ألقت شرطة زيمبابوي، القبض على زعيم معارض وصحفي بارز، اليوم الاثنين، بسبب مزاعم بتحريض المواطنين على "المشاركة في العنف العام".

وقال المتحدث باسم الشرطة بول نياثى فى بيان له "إن شرطة جمهورية زيمبابوى تؤكد أنه تم القبض على يعقوب ناجاريفوم من حزب ترانسفوم زيمبابوى والصحفي البارز هوبويل تشين أونو ".

وسيمثل الثنائي أمام المحكمة قريبًا وهما حاليًا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ودعا السياسي نجاريفوم، إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يوليو الجاري، لدفع حكومة الرئيس إمرسون منانجاجوا إلى القضاء على الفساد والتعامل مع تدهور الاقتصاد.

ونشر الصحفي تشين أونو، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للشرطة وهي تصل إلى منزله وتطلب منه إيقاف التسجيل ووضع هاتفه في جيبه.

ودعت سفارة الاتحاد الأوروبي في هراري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى الإفراج عن تشين أونو، وهو من أشد منتقدي الرئيس منانجاجوا، الذي كشف عن حالات فساد مزعومة تورط فيها مسؤولون حكوميون في شراء الإمدادات الطبية في زيمبابوي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).