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مقتل ثمانية جنود أفغان في هجوم انتحاري لحركة طالبان

09:03 م الإثنين 20 يوليه 2020
مقتل ثمانية جنود أفغان في هجوم انتحاري لحركة طالبان

حركة طالبان

كابول - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن انتحاريًا من حركة طالبان فجر شاحنة مفخخة بالقرب من قافلة للقوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشاحنة انفجرت في إقليم ميدن وردك بوسط البلاد.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم، وذكر أنه تم استهداف القافلة لدى عودتها من عملية عسكرية في إقليم غزني.

كما هاجم المسلحون أيضا نقاط تفتيش أمنية الليلة الماضية في إقليم قندوز بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الأمن الأفغان على الأقل وإصابة خمسة آخرين، حسبما صرح مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولقي المئات من عناصر الأمن الأفغانية حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار هجمات طالبان على القوات الأفغانية.

حركة طالبان كابول هجوم انتحاري جريمة قتل تفجير الأرهاب

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