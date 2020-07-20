إصابة وزير المواطنة البرازيلي بفيروس كورونا

ريودي جانيرو - (د ب أ)

أعلن وزير المواطنة في الحكومة البرازيلية أونيكس لورينزوني، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لورينزوني في تغريدة على موقع تويتر: "بدأت أشعر ببعض الأعراض يوم الخميس.. ويوم الجمعة قمت بإجراء فحص.. واليوم أظهرت النتائج إصابتي بمرض كوفيد-19".

ويعد لورينزوني هو ثالث وزير في الحكومة البرازيلية يصاب بعدوى فيروس كورونا وذلك بعد إصابة أوجستو هيلينو، وزير أمن المؤسسات، ووزير الطاقة بينتو البوكيرك.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين.

والبرازيل هي ثاني أكثر بلدان العالم تضررًا من الفيروس، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز ال 2 مليون حالة إصابة في الأسبوع الماضي.

وتسجل السلطات الصحية في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أكثر من 1000 حالة وفاة يوميا نتيجة الإصابة بالفيروس.