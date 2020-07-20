اجتماع بين وزيري الدفاع التركي والقطري ومسؤول بالوفاق الليبية

وزيرا الدفاع التركي، خلوصي أكار، والقطري خالد بن م

وكالات

عقد وزيرا الدفاع التركي، خلوصي أكار، والقطري خالد بن محمد العطية، محادثات بحثًا فيها التعاون الدفاعي الأمني بين البلدين وذلك على خلفية تصعيد التوتر بليبيا، بحضور وزير داخلية ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن أكار استضاف العطية في مقرها عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، ووزير داخلية مالطا، بويرون كاميلاري.

وأضافت الوزارة أن أكار والعطية تبادلا خلال المحادثات آراءهما حول القضايا الإقليمية والتعاون في مجال الدفاع والأمن بين بلديهما.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم فقط من زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر، حيث التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في تغريدة لها، إن اللقاء حضره العميد الركن محمد راشد العوامي، الملحق العسكري القطري في أنقرة، وجرى خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأشارت الوزارة إلى لقاء جمع بين العطية وخلوصي آكار، وزير الدفاع التركي خلال زيارته، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية والدفاعية بين البلدين.