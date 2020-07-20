البحرين ترحب بالمقترح المصري وحق القاهرة في التدخل عسكريًا في ليبيا

وكالات

رحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بمجلس الشورى البحريني، بالمقترح المصري بشأن الحل السياسي المستدام في ليبيا، مؤكدة أن تدخلات إيران وتركيا في الشأن الداخلي لدول المنطقة أمر مرفوض، داعية إلى تكاتف الجهود للتصدي لها.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة، في بيان عبر موقع البرلمان البحريني الإلكتروني، على التأييد التام للموقف الواضح الذي قام به أعضاء مجلس النواب المصري في الجلسة المنعقدة اليوم حيال التطورات في ليبيا وتأثيرها على مصر، ودعوة جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي مستدام لحل مسألة ليبيا، من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار، مؤكدة دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة.

وبينت اللجنة في بيان لها أن ما تقوم به مصر، من جهود وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها الوطني من أي تجاوز سافر هو حق أصيل و مشروع، مشددة على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للتصدي لأي محاولات تمس بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأعربت اللجنة أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، تقف قلبًا وقالبًا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي والعربي، ومبينة أن الموقف البحريني واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات المتخذة بهذا الشأن، معتبرة أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وليس من امن البحرين فقط.

وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الدول العربية أصبحت في الوقت الراهن تواجه تحديات كبيرة بسبب التدخلات السافرة من إيران وتركيا في شأنها الداخلي، ناهيك عن دورهم الواضح في دعم المليشيات والمنظمات الإرهابية للقيام بأعمال تخريب وفوضى تؤثر و تضر بمصالح وأمن واستقرار المنطقة ككل وتساهم في السيطرة على مقدراتها، داعية حكومات وبرلمانات و شعوب الدول العربية جميعا الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه آفة الإرهاب المقيتة والقضاء عليها وعلى المحرضين عليها بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانيات.

وأعربت اللجنة عن تأكيدها على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولة ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.