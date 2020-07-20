المغرب: تسجيل 326 إصابة جديدة بكورونا و211 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الاثنين، تسجيل 326 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17562 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 1010211 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ، ليبلغ إجمالي الوفيات 276 حالة.

كما تم تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 15132.