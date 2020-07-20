مؤسس فيسبوك: لا يوجد أي اتفاق سري مع ترامب

واشنطن - (أ ف ب)

أكد مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج، اليوم الاثنين، أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما انتقد لتساهله الواضح مع بعض الرسائل المثيرة للجدل لدونالد ترامب.

وقال في حديث لموقع "أكسيوس"، "أنا على علم بهذه الشائعات لكن لتكن الأمور واضحة، ليس هناك أي اتفاق من أي نوع".

وأضاف "مجرد التفكير أنه قد يكون هناك اتفاق يثير الضحك".

وأقر بأنه يتحاور "من حين لآخر" مع ترامب لكنه كان يتحاور أيضا مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

ويؤخذ على فيسبوك عدم التصدي بما يكفي للمضمون الذي يطرح مشكلة وللتضليل وقررت عدة شركات كبرى مؤخرا وقف شراء مساحات إعلانية على الموقع منها ستارباكس وأديداس وكوكاكولا ويونيلفر وفورد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت الماضي، أن ديزني التي هي زبون كبير لفيسبوك قررت الانضمام إلى صفوف المحتجين بخفض إلى حد كبير لنفقاتها الدعائية على الموقع.

وقرر فيسبوك في مايو الماضي، عدم المساس برسائل لترامب قد تثني عن التصويت أو تحرض على العنف بحق مواطنين يتظاهرون ضد العنصرية.

وقرر فيسبوك في يونيو سحب إعلانات نشرتها حملة ترامب الانتخابية ظهر فيها رمز نازي.

وأعلن مدير فيسبوك، اليوم الاثنين، أنه لم يحظ بمعاملة خاصة من قبل الإدارة الحالية حتى أن الوكالة الأمريكية لحماية المستهلكين أرغمته في 2019 على دفع غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للإخفاق في حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع.

كما فتحت عدة وكالات حكومية تحقيقات بحق فيسبوك بتهمة المساس بحق المنافسة وقد يتعرض على غرار عمالقة الانترنت لمرسوم يعيد النظر في قانون يضمن للمنصات الرقمية حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بالمضمون الذي ينشره طرف آخر.