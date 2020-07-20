المستشار النمساوي يعرب عن رضاه عن النتيجة الحالية للقمة الأوروبية

بروكسل - (د ب أ)

أعرب المستشار النمساوي زباستيان كورتس، عن رضاه عن النتيجة الحالية للقمة الأوروبية.

وقال كورتس في بروكسل اليوم الاثنين، في رابع أيام القمة الأوروبية: "يمكننا أن نكون راضين للغاية، فلقد أمكن التوصل إلى نتيجة جيدة جدا بالفعل".

واشار كورتس إلى أن إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج إنقاذ كورونا تم تخفيضه على نحو قوي، ولفت إلى أن هناك تركيزا على الاستثمارات والرقمنة والإصلاحات.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الأوروبية التي كانت بدأت يوم الجمعة الماضي، وكان مقررا أن تنتهي أول أمس السبت، تواصلت لليوم الرابع اليوم.

وذكر دبلوماسيون صباح اليوم أن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أعلن عن مقترح جديد للمفاوضات يقضي بتخفيض المنح في برنامج مساعدات كورونا من 500 إلى 390 مليار يورو، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي بعد على هذا الحل التوافقي.

وقد تم قطع المحادثات في السادسة صباحا وسيتم استئنافها في الرابعة بعد ظهر اليوم.

وتنتمي النمسا والسويد والدنمارك وهولندا إلى مجموعة الدول المعروفة باسم " المتقشفون الأربعة" التي انضم لها فنلندا حاليا. وترفض هذه الدول وجود منح لا ترد في برنامج مساعدات كورونا وتصر على صرف المساعدات في صورة قروض فقط.

وقد تقاربت المواقف تدريجيا أمس الأحد لكن دون التوصل إلى حل بعد.

وأشاد المستشار النمساوي بمجموعة الدول المتقشفة وقال إنه بدونها كانت ألمانيا وفرنسا ستتفقان مع بعضهما البعض على شيء "وعلى كل الآخرين أن يومئوا برؤوسهم بالموافقة عليه".

واضاف كورتس: "عندما يشكل المرء مجموعة، ويكافح من خلال هذه المجموعة من أجل المصالح المشتركة، فإن من الممكن للمرء أن يحقق الكثير جدًا".

يشار إلى أن المقترح الخاص بصندوق التعافي من تداعيات كورونا والبالغة قيمته 750 مليار يورو، كان ينص بالأساس على صرف مساعدات بقيمة 500 مليار يورو في صورة منح لا ترد للدول المتضررة من تداعيات الجائحة، وصرف مساعدات بقيمة 250 مليار يورو في صورة قروض.