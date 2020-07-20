واشنطن تفرض عقوبات على الزعيم الشيشاني قديروف

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أدرجت الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، على القائمة السوداء بسبب "انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن بيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقالت وكالة بلومبرج، إن القرار يعني أن الزعيم الشيشاني غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة وأن ذلك ينطبق أيضا على أعضاء عائلة قديروف المباشرين.

يذكر أن قديروف كان قد تعرض لعقوبات مماثلة في عام 2017 بموجب قانون يعرف باسم قانون ماجنتسكي العالمي، الذي يخول للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.