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الرئيس التونسي يهدد بحل البرلمان بعد فوضى منعت استئناف أعماله

07:01 م الإثنين 20 يوليه 2020
الرئيس التونسي يهدد بحل البرلمان بعد فوضى منعت استئناف أعماله

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، باللجوء إلى الدستور لوضع حد للفوضى التي تعصف بالبرلمان في تهديد مبطن بحله.

وقال الرئيس سعيد، في اجتماع مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، في القصر الرئاسي، اليوم "الوضع غير عادي بالمرة، لم تشهده تونس بالمرة، البرلمان صار يعيش حالة من الفوضى لا أحد من التونسيين يقبل بها".

وأضاف سعيد في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة "الوضع لا يمكن أن يتواصل، لدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح لنا بالحفاظ على الدولة التونسية".

قيس سعيد الرئيس التونسي راشد الغنوشي

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