السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة وهذا أول أيام عيد الأضحى المبارك

وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الانين، تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1441 في مرصدي سدير وتمير، وأن غدًا الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة، ويوم الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، في تقرير لها، أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء عندما يقعان على خط طول سماوى واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأوضح التقرير أنه مساء اليوم الاثنين، سيغرب القمر من أفق مكة المكرمة عند الساعة (04:04 مساءً بتوقيت جرينتش) قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس والتى ستغرب بعد القمر عند الساعة (04:05 مساءً بتوقيت جرينتش) وعليه فإن رؤية القمر هذه الليلة مستحيلة.

وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة لرؤية هلال القمر الصغير بالعين المجردة مساء اليوم التالى فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة.