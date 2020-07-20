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ترامب يعلن استئناف المؤتمرات الصحفية حول كورونا اعتبارًا من الغد

06:35 م الإثنين 20 يوليه 2020
ترامب يعلن استئناف المؤتمرات الصحفية حول كورونا اعتبارًا من الغد

دونالد ترامب

كتب- محمد صفوت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، استئناف المؤتمرات الصحفية بشأن جائحة كورونا، اعتبارًا من الغد، حسبما ذكرت العربية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أظهر استطلاع للرأي رفضًا شديدًا للطريقة التي تعامل بها ترامب مع الوباء، حيث يفرض عدد متزايد من الحالات عبر العديد من الولايات احتياطات جديدة للتشتيت الاجتماعي وحتى إعادة العمل في الشركات، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض، “كان لدينا إحاطات ناجحة للغاية، كنت أفعلها، وكان لدينا الكثير من الناس يراقبون الأرقام القياسية، حققت مشاهدات لم تحقق في تاريخ التلفزيون".

وأكد أنه سيتم التركيز على تطوير اللقاحات والعلاجات، مشيرًا إلى أنه سيبدأ المؤتمرات في الخامسة مساءا كما كان يفعل.

يشار إلى أن الإحاطات الإعلامية التي كان يعقدها ترامب، امتد بعضها لأكثر من ساعتين، وبعد أكثر من ٥٠ إحاطة شبه يومية، نصحه مقربون منه في البيت الأبيض، بتقلق عدد الإحاطات الصحفية، خاصة لما شهدته من هجوم على وسائل إعلام وتقديم نصائح طبية لم تثبت عليمًا.

وفي 23 أبريل، اقترح ترامب، إجراء دراسة حول ما إذا كان يمكن حقن المطهرات في الجسم كوسيلة لقتل الفيروس. وادعى في وقت لاحق أن تعليقاته كانت ساخرة، لكنها أثارت سخرية واسعة النطاق.

وتظهر استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز الدراسات هناك، تراجعًا في شعبية ترامب أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن، كما تظهر عدم تأييد الأمريكيين للطريقة التي تغامل بها ترامب مع جائحة كورونا.

دونالد ترامب جائحة كورونا فيروس كورونا البيت الأبيض

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