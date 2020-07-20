‏الصحة العالمية: قلقون من تسارع تفشي ‎كورونا في إفريقيا‎

مسؤول من جنوب إفريقيا في حملة ضد فيروس كورون

وكالات:

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تسارع تفشي ‎كورونا في قارة إفريقيا‎، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكشفت عن تطور إيجابي بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الطريق لا يزال طويلا حتى ظهوره.

فيما أبلغت المنظمة العالمية السبت عن تسجيل 259848 حالة إصابة جديدة لفيروس "كوفيد-19" عالميا، خلال آخر 24 ساعة.

ويشكل هذا الارتفاع في الحالات المُبلغ عنها حديثاَ بمثابة رقم قياسي جديد لعدد الحالات التي أُبلغ عنها لمنظمة الصحة العالمية خلال 24 ساعة.