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إصابة ثالث وزير في البرازيل بفيروس كورونا

06:20 م الإثنين 20 يوليه 2020
إصابة ثالث وزير في البرازيل بفيروس كورونا

فيروس كورونا في البرازيل

برازيليا - (أ ش أ):
أعلن وزير المواطنة البرازيلي أونيكس لورينزوني اليوم الإثنين، إن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك ثالث وزير في الحكومة يصاب بالمرض.
وقال لورينزوني - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه بدأ يشعر بالأعراض وخضع للفحص يوم الجمعة الماضية مضيفا أنه أنه يتلقى علاجا بمزيج من العقاقير تشمل "هيدروكسي كلوروكين" وأن حالته تظهر نتيجة لذلك "آثارا إيجابية".
وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أصيب أيضا بكورونا هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.
ويتناول بولسونارو أيضا "هيدروكسي كلوروكين" وهو دواء للملاريا دافع الرئيس لفترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج "كوفيد-19" وينسب له الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.
وأعلنت البرازيل - حتى أمس - تسجيل مليونين و98 ألفا و389 إصابة بالمرض وما يقرب من 80 ألف وفاة.

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البرازيل برازيليا فيروس كورونا أونيكس لورينزوني

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