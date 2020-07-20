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الكويت وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

06:06 م الإثنين 20 يوليه 2020
الكويت وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

الكويت وتركيا

(وكالات)

بحث مسؤولون من وزارة الخارجية الكويتية والتركية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير التعاون العسكري، فضلا عن التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الكويتية، بحث الجانبان مواصلة التنسيق في المحافل الدولية، والتحضير الزيارات الثنائية، فضلاً عن بحث قضايا المستثمرين الكويتيين في تركيا.

وقالت إن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات في المجالين الأمني والعسكري وتعزيز حجم التبادل التجاري ومتابعة مستجدات المشاريع الإنشائية في البلاد المكلف بتوليها شركات تركية وكيفية تذليل العقبات امام المستثمرين من كلا البلدين اضافة الى سبل تعاون البلدين في المنظمات والمحافل الدولية.

وذكرت أن الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للمّ الشمل الخليجي مشيرة إلى أن الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسورية والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الازمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية.

الكويت تركيا التعاون العسكري وزارة الخارجية الكويتية

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