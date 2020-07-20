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واشنطن: نتعامل مع زيادة حالات الإصابة بكورونا بجدية بالغة

05:14 م الإثنين 20 يوليه 2020
واشنطن: نتعامل مع زيادة حالات الإصابة بكورونا بجدية بالغة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):
قال عضو فريق البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الأميرال الدكتور بريت جيروير، إنه يتم التعامل مع الزيادة في عدد حالات المصابين بـ "كوفيد -19" بما وصفه بـ "جدية بالغة".
وقال جيروير، في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين "نعم، لدينا حالات متزايدة، معظمها في المناطق الحارة .. ولدينا المزيد من الحالات التي أصيبت خلال الأسبوع، والأسبوعين والثلاثة والأربعة أسابيع الماضية" وأن هذا واضح جدًا.
وأضاف جيروير أنه يود أن يشير إلى أنه ربما يوجد عدد حالات أقل بالمقارنة بعدد المصابين خلال شهر أبريل الماضي بسبب الاختبارات الكثيرة التي جرت حينذاك، لكن "بدون شك لدينا زيادة في عدد الحالات خلال الوقت الحالي".
ووفقًا لجيروير، فإنه تم إرسال فرق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى كل ولاية، وقد وزارت الفرق 19 موقعًا، وتجرى الاختبارات الطبية ويتم نشر المهنيين الطبيين في جميع أنحاء البلاد.
وأشار جيروير إلى أن "الفيروس خطير، لكننا ندرك كيف نوقفه"، مؤكدًا "أن أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي جميعًا مهمة للغاية".

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Asha
فيروس كورونا واشنطن البيت الأبيض بريت جيروير

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