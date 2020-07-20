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بلجيكا تحقق في مقتل شاب جزائري بعد ساعات من اعتقاله

03:31 م الإثنين 20 يوليه 2020
بلجيكا تحقق في مقتل شاب جزائري بعد ساعات من اعتقاله

الشرطة البلجيكية

بروكسل - أ ش أ

أطلق مكتب الادعاء العام في مدينة "أنتويرب" البلجيكية تحقيقا قضائيا عقب مقتل شاب جزائري يبلغ من العمر 29 عاما بعد ساعات من اعتقاله على يد رجال الشرطة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الشرطة البلجيكية سفين لوميرت قوله إن ضباط الشرطة تدخلوا بعد قيام الشاب بمهاجمة الأشخاص في أحد المقاهي بوسط مدينة "أنتويرب" وإلقاء أثاث المقهى.

وذكر مكتب الادعاء العام في المدينة أن ضباط الشرطة اضطروا إلى تقييد الشاب، مضيفا أنه في لحظة معينة أصبح الشاب على غير ما يرام وتم إخطار أجهزة الطوارئ بذلك ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك الليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة - الذي لم يدل بأيه تفاصيل حول التحقيق القضائي - أن الشاب بدا مضطربا عندما وصلت الشرطة إلى موقع الحادث ظهر أمس الأحد، مضيفا أنه كان ينزف ولديه جرح في رأسه.

وأشار لوميرت إلى أن ضباط الشرطة الذين كانوا في موقع الحادث اعتقدوا أنه تحت تأثير المخدرات.

وأظهرت لقطات من الحادث تم نشرها عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة الشاب هو ممددا على الأرض ومحتجز من قبل ضابطين.

وفي هذا الصدد، قال لوميرت إن رجال الشرطة جعلوا الرجل مستلقيا على الأرض لكي يمنعوه من إيذاء نفسه أو الآخرين.

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