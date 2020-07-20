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العراق: إعادة 113 مواطنا عراقيا من القاهرة

03:13 م الإثنين 20 يوليه 2020
العراق: إعادة 113 مواطنا عراقيا من القاهرة

شركة الخطوط الجوية العراقية

بغداد - أ ش أ

غادرت الرحلة الجوية الاستثنائية الـ (19) من مطار القاهرة الدولي لإعادة مسافرين عراقيين.

وذكرت وزارة النقل العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا " - أن الرحلة رقم 19 أقلعت، اليوم الاثنين، من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 113 مواطناً عراقيا.

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