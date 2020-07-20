العراق: إعادة 113 مواطنا عراقيا من القاهرة

بغداد - أ ش أ

غادرت الرحلة الجوية الاستثنائية الـ (19) من مطار القاهرة الدولي لإعادة مسافرين عراقيين.

وذكرت وزارة النقل العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا " - أن الرحلة رقم 19 أقلعت، اليوم الاثنين، من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 113 مواطناً عراقيا.