العراق: إعادة 113 مواطنا عراقيا من القاهرة
03:13 م الإثنين 20 يوليه 2020
بغداد - أ ش أ
غادرت الرحلة الجوية الاستثنائية الـ (19) من مطار القاهرة الدولي لإعادة مسافرين عراقيين.
وذكرت وزارة النقل العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا " - أن الرحلة رقم 19 أقلعت، اليوم الاثنين، من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 113 مواطناً عراقيا.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
87775
عدد المصابين
-
28380
عدد المتعافين
-
4302
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14529602
عدد المصابين
-
8670293
عدد المتعافين
-
606751
عدد الوفيات
إعلان