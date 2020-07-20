إندونيسيا تسجل 1693 إصابة و96 حالة وفاة جديدة بكورونا

جاكرتا - أ ش أ

ذكرت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و96 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ونقلت صحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية عن مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة، أحمد يوريانتو قوله - خلال مؤتمر صحفي - إن إجمالي عدد إصابات (كوفيد - 19) المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 88 ألفا و214 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و239 حالة وفاة .. مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 46 ألفا و977 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سُجلت 361 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 16 ألفا و899 إصابة، فيما سُجلت 354 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وكانت إندونيسيا قد سجلت ،أمس الأحد، أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن، بلغت 127 حالة وفاة.