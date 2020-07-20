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الجيش الليبي يرصد 19 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال بجانب ميليشيات الوفاق في البلاد

01:24 م الإثنين 20 يوليه 2020
الجيش الليبي يرصد 19 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال بجانب ميليشيات الوفاق في البلاد

العميد خالد المحجوب

طرابلس - أ ش أ

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إنه تم رصد حوالي 19 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق في ليبيا.

وأضاف المحجوب، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، أن: "تركيا تحشد عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة، ولا توجد أى حشود من الوفاق بل هي حشود من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ، قد أفاد - في وقت سابق- بقيام تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، وأنها لا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

وأضاف المسماري- في تصريحات- أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها، مشيرا إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا.

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العميد خالد المحجوب الجيش الليبي طرابلس

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