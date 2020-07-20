البعثة الأممية في ليبيا تدعو لوضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسليح

طرابلس - أ ش أ

دعت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الاثنين، إلي وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد لـ "الانتهاك الصارخ لحظر التسليح".

وأكدت البعثة، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، على ضرورة العودة لمحادثات 5+5 على ضوء الحشد العسكري حول سرت.

من جانبها، قالت ستيفانى ويليامز، الممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا: "نحن نعمل تحت رعاية اتفاق برلين، والجزائر طرف فيه، من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية والتحرك كذلك فى الشق الاقتصادي، ونحن ممتنون للجهود التى تبذلها الجزائر فى سبيل حل سياسي لهذه الأزمة"

وأضافت ويليامز، فى تصريح للصحفيين عقب لقائها اليوم بالرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، خلال زيارتها للجزائر العاصمة: "تلقيت اليوم ضمانات من الجزائر بدعمنا فى هذه المبادرة التي تتيح التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده".

وأكدت انشغال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالوضع السائد فى ليبيا وطلبه من القوى الخارجية التوقف عن التدخل فى شؤون هذا البلد.

وأشارت إلى أن الشعب الليبى يعيش مأساة بسبب هذه الأزمة المستمرة منذ 9 سنوات، وقالت إنه "آن الأوان لإيجاد حل لهذا النزاع وتمكين الليبيين بذلك من المضي في مسار سياسى عن طريق الحوار".