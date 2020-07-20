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شكري يؤكد لـ"أبو مازن" موقف مصر الداعم لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

12:47 م الإثنين 20 يوليه 2020
شكري يؤكد لـ"أبو مازن" موقف مصر الداعم لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

سامح شكري وزير الخارجية المصري

رام الله - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ""أبو مازن" له اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، موقف مصر الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"- "خلال استقباله بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة ⁧‫رام الله‬⁩ .. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يؤكد للرئيس الفلسطيني ⁧‫محمود عباس‬⁩ الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وكان شكري قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى رام الله قادما من العاصمة الأردنية عمان.

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Asha
سامح شكري حقوق الشعب الفلسطيني محمود عباس

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