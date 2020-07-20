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إضراب لأطقم التمريض في إسرائيل بسبب نقص القوى العاملة أثناء جائحة كورونا

10:01 ص الإثنين 20 يوليه 2020
إضراب لأطقم التمريض في إسرائيل بسبب نقص القوى العاملة أثناء جائحة كورونا

ارشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

بدأت النقابة الوطنية للتمريض في إسرائيل إضرابا جزئيا عن العمل اليوم الاثنين بعد فشل محادثات اللحظة الأخيرة التي جرت الليلة الماضية مع وزارة المالية. وأكدت النقابة أن أقسام مرضى فيروس كورونا المستجد لن تتأثر بالإضراب.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن أطقم التمريض بدأت إضرابا في أنحاء إسرائيل احتجاجا على وجود عجز في القوى العاملة خلال مواجهة فيروس كورونا، وتؤكد الأطقم أن مستوى النقص يجعل من المستحيل عليهم مواصلة عملهم.

وحملت النقابة وزارة المالية المسؤولية، وقالت إنها لم تخصص ميزانية مناسبة للاستعانة بمزيد من أفراد التمريض في المستشفيات. وتدرس الحكومة حاليا اللجوء لمحكمة العمل لوقف الإضراب.

وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا و409 حالة وفاة. وتجاوز عدد المتعافين 21 ألفا و600 حالة.

إسرائيل إضراب لأطقم التمريض فيروس كورونا

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