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بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 296 ألفا و358 والوفيات 45 ألفا و358

10:00 ص الإثنين 20 يوليه 2020
بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 296 ألفا و358 والوفيات 45 ألفا و358

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 296 ألفا و358 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و358 حالة. وقد تعافى 1413 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة .

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