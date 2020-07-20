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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.5مليون

08:38 ص الإثنين 20 يوليه 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.5مليون

كورونا حول العالم

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 14.5مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و 507 آلاف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 8.1 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 605 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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  • 87775

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  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

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