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"روبرت كوخ" يسجل 249 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

08:21 ص الإثنين 20 يوليه 2020
"روبرت كوخ" يسجل 249 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 201 ألف و823 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9086 حالة، بزيادة حالتين عن أمس الأحد.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 187 ألفا و800 شخص.

وكان المعهد أكد في وقت سابق أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.

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