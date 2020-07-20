إيران تعلن إعدام عميل للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية

طهران - (د ب أ):

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد تم إعدام العميل محمود موسوي مجد فجر اليوم الاثنين.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قد أعلن في العاشر من يونيو الماضي صدور حكم الإعدام بحقه لإدانته بتزويد الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" والموساد الاسرائيلي بمعلومات أمنية، خاصة عن القوات المسلحة الإيرانية بما فيها قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وصرح إسماعيلي بإن إحدى التهم الموجهة إلى هذا الشخص هي الكشف عن أماكن تردد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة، وبعض القادة العسكريين في مراحل زمنية مختلفة.

كانت إيران أعلنت الثلاثاء الماضي إعدام شخص آخر أدين بالتخابر لصالح الاستخبارات الأمريكية.