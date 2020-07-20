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الرئاسة التركية: ليس لدينا نية لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا

12:29 ص الإثنين 20 يوليه 2020
الرئاسة التركية: ليس لدينا نية لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا

ابراهيم قالن


أنقرة - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأحد، أن بلاده ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا، وقال إن بلاده ليس لديها نية لمواجهة مصر أو فرنسا أو غيرهما في ليبيا.

وقال قالن في لقاء مع قناة "إن تي في" التركية: "لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا، وليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك".

وزعم أن ما تسمى بحكومة الوفاق، لديها حق الدفاع عن نفسها، مؤكدًا على أن تركيا ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأشار إلى أنّ تركيا وحكومة الوفاق تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر 2019. وفي إطارها يقدم الدعم التركي.

وزعم قالن أنّ الوجود التركي في ليبيا حقق التوازن، قائلا: "عند حديثي بنظرائي في أمريكا وأوروبا، يعترفون لنا بهذا. ونحن لا نسعى لنيل التقديرات، بل لحل الأزمة، ودفع العملية السياسية، وفق قواعد الأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمر برلين".

وذكر قالن: "الجدل الدائر حول محور سرت – الجفرة الليبيتين، يجب تقييمه ضمن سياق المشهد العام في ليبيا".

وأردف: "عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك".

ابراهيم قالن ليبيا مصر فرنسا تركيا

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