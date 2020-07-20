فرنسا تطلق سراح رجل اعتقلته للاستجواب في حادث حريق كاتدرائية نانت

أنقرة - (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، مساء اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن رجل كانت الشرطة قد اعتقلته للاستجواب بسبب حريق شب في كاتدرائية بمدينة نانت غربي فرنسا.

ونقلت صحيفة برس أوشن عن ممثل الادعاء في نانت، بيير سينيه أنه تم إطلاق سراح الرجل يلبغ من العمر 39 عاما، وهو متطوع عمل في الأبرشية - مساء الأحد. ولم يكن هناك شيء يربطه بالحريق في الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي في القرن الخامس عشر.

وتردد أن الرجل كان مسؤولا عن إغلاق كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس ليلة الجمعة.

وكان قد تم نشر أكثر من 100 رجل إطفاء في الكاتدرائية صباح أمس السبت للسيطرة على الحريق الذي دمر آلة "الأرغن ذات الأنابيب" الموسيقية.

وقال بيير سينيه إن المحققين كانوا يتجهون نحو استجلاء الأسئلة مع الرجل حول الجدول الزمني لمساء الجمعة، لكنه أكد على أن أي افتراض بأن الرجل له علاقة بالحريق هو أمر سابق لأوانه كثيرا.

ويحقق مكتب المدعي العام الآن فيما إذا كان الحريق متعمدا.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس السبت، عن دعمه لرجال الإطفاء، في إنقاذ تلك "الجوهرة القوطية".

ويأتي الحريق بعد أقل من عام على حريق آخر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس، ما تسبب في دمار سقف الكاتدرائية المصممة على الطراز القوطي في القرن الثاني عشر وكذلك قبتها الحلزونية البالغ ارتفاعها 93 مترا.