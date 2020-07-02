خروج رئيس هندوراس من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

تيجوسيجالبا - (د ب أ):

غادر رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز المستشفى بعد إقامته بها لمدة أسبوعين عقب إصابته بعدوى "كوفيد – 19".

ونشر هيرنانديز اليوم الخميس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة له تظهر مغادرته المستشفى العسكري في العاصمة تيجوسيجالبا.

وكتب الرئيس/ 51 عاما/ صاحب الاتجاه المحافظ: "إن التفاني في سبيل هندوراس الآن هو أقوى عندي من أي وقت مضى، فهيا إلى العمل، من هذا الذي يتحدث عن خوف؟".

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحكومة في تلك الدولة التي تقع بأمريكا الوسطى يشعر بأنه حالته الصحية طيبة، إلا أنه سيستمر في الخضوع للعلاج وسيبقى قيد العزل المنزلي.

كان هيرنانديز نقل إلى المستشفى يوم 16 حزيران/يونيو الماضي.

وفي مساء ذلك اليوم، أعلن الرئيس أن الفحوص أثبتت إصابته وزوجته أنا جارسيا دي هيرنانديز واثنين من العاملين معه بالفيروس.

ولم تظهر أعراض على السيدة الأولى وفقا للبيانات الرسمية، بينما تم تزويد زوجها بالأكسجين بعد أن أصيب بالتهاب رئوي زاد حالته سوءا، بحسب المكتب الرئاسي.