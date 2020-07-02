الشرطة منعت أنصاره.. جنازة محدودة للمغني الإثيوبي هونديسا هاشالو -فيديو

وكالات:

بدأت مراسم تشييع جنازة المغني الإثيوبي المشهور، هاشالو هونديسا، الذي تعرض للاغتيال في وقت سابق هذا الأسبوع، مع تشديد الإجراءات الأمنية في مسقط رأسه ببلدة أمبو، الخميس.

وبدأت مراسم التشييع بوضع المعزين أكاليل الزهور في استاد أمبو، فيما قالت زوجته سانتو ديميسيو ديرو "هاشالو لم يمت، سيبقى في قلبي وقلوب الملايين في الأورومو للأبد".

وأضافت زوجة المغني القتيل "أطالب بإقامة نصب تذكاري في أديس أبابا حيث أريق دمه"، بحسب رويترز.

ويأتي تشديد الإجراءات الأمنية بعد أن تسبب مقتل هاشالو احتجاجات استمرت يومين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصًا، حيث يخشى سكان كثيرون أن تتسبب جنازة هاشالو المقررة، الخميس، في بلدة أمبو في إشعال العنف.

وأظهر بث مباشر أن أعداد المتواجدين في الاستاد كانت محدودة.

وقال أحد سكان أمبو، حاول الحضور لكنه التقى بحشود من العائدين بعد أن طُلب منهم الابتعاد، إن الشرطة تعيد الناس أدراجها.

من جهته، قال أحد أقارب المغني، ممن سمحت لهم الشرطة بالحضور، لرويترز: "أمر محزن للغاية ألا يرافق جثمانه سوى عدد محدود من الناس وقوات الأمن تمنع آخرين من الحضور".

وسينقل جثمان المغني، الذي قتله مسلحون مجهولون يوم الاثنين الماضي في أديس أبابا، لدفنه في كنيسة في بلدته أمبو على مسافة نحو 100 كيلومتر غربي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.