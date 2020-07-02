الكويت تشترط شهادة الخلو من كورونا وتوقيع تعهد بالالتزام بالحجر للقادمين إليها

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس، الضوابط الصحية بالنسبة للمغادرين والقادمين إلى مطار الكويت الدولي.

وقالت (الطيران المدني) الكويتية، في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، أنه بالنسبة للقادمين إلى مطار الكويت الدولي، يشترط الحصول على شهادة صحية معتمدة (pcr) تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع توقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة الكويتية، سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي.

وأضافت أنه يشترط أيضا على القادمين إلى الكويت، التسجيل في تطبيق (شلونك) قبل ركوب الطائرة، والتقيد بالاشتراطات الصحية، التي تتضمن ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي داخل مباني المطار.

وأشارت (الطيران المدني) الكويتية، أنه سيتم قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود الطائرة، وعند الوصول، بالإضافة إلى إجراء فحص عشوائي (pcr) على 10% من ركاب كل رحلة عند الوصول.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للضوابط الصحية الخاصة بالركاب المغادرين، فتشمل الحصول على شهادة صادرة من مراكز صحية داخل مطار الكويت الدولي ومعتمدة من قبل وزارة الصحة، تثبت سلبية الإصابة بمرض (كورونا) إذا تطلب الأمر؛ وذلك حسب متطلبات كل دولة، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، من حيث ارتداء الكمامات والقفازات، واستخدام المعقمات، والالتزام بالتباعد الجسدي داخل مباني المطار.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت الاثنين الماضي، مراحل الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية الى مطار الكويت الدولي، والتي تضمنت 3 مراحل، الأولى منها تبدأ اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وحتى 31 يناير 2021، وبنسبة تشغيل لا تزيد على 30%، موضحة أن عدد الركاب في تلك المرحلة لن يزيد في اليوم الواحد عن 10 آلاف راكب، وبحد أقصى 100 رحلة يومياً.

وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ اعتبارا من أول فبراير 2021، وحتى 31 يوليو 2021، وتتضمن ارتفاع نسبة التشغيل إلى ما لا يزيد على 60%، وبعدد ركاب لا يزيد على 20 ألف راكب يوميا، وبحد أقصى 200 رحلة في اليوم الواحد، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة، في أول أغسطس 2021، وبنسبة تشغيل 100%، وبعدد ركاب أكثر من 30 ألف راكب يومياً، وبحد أقصى 300 رحلة في اليوم الواحد.

يشار إلى أن الكويت قد أعلنت في 11 مارس الماضي، تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).