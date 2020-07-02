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القبض على صديقة لجيفري إبستاين سهلت اعتداءه جنسيا على قاصرات

09:15 م الخميس 02 يوليه 2020
القبض على صديقة لجيفري إبستاين سهلت اعتداءه جنسيا على قاصرات

القبض على صديقة لجيفري إبستاين سهلت اعتداءه جنسيا

نيويورك - (د ب أ):

ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الخميس القبض على جيسلين ماكسويل، وهي الصديقة السابقة لرجل الأعمال المنتحر جيفري إبستاين المدان باعتداءات جنسية، بناء على اتهامات بأنها سهلت اعتداءه الجنسي على قاصرات.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن البريطانية ماكسويل ألقي القبض عليها في ولاية نيو هامبشاير بشمال شرق أمريكا.

وأظهرت لاتحة اتهام تتضمن ست جرائم جرى إعلانها اليوم في محكمة مانهاتن الاتحادية أن ماكسويل ساعدت إبستاين في "تجنيد فتيات وتربيتهن وفي النهاية الإعتداء عليهن جنسيا في عمر الـ14، في عام 1994.

ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة اتحادية في وقت لاحق من اليوم، بحسب شبكة "إن بي سي نيويورك" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادر إنفاذ القانون.

وكان قد عثر على إبستاين ميتا في محبسه بأمريكا في أغسطس الماضي. وقالت السلطات إن الوفاة سببها الانتحار.

جيسلين ماكسويل قاصرات اعتداءات جنسية

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