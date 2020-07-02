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تونس وهولندا تبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

08:58 م الخميس 02 يوليه 2020
تونس وهولندا تبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين

تونس - (أ ش أ):

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم الخميس، مع نظيره الهولندي "ستيف بلوك"، خلال اتصالا هاتفي، عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية أن وزير الشؤون الخارجية التونسي أكد لنظيره الهولندي سعي تونس إلى دفع التعاون الاقتصادي وتطوير حجم المبادلات التجارية مع هولندا في ظل وجود فرص شراكة واعدة يمكن استغلالها في عديد المجالات.

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