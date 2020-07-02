فرنسا تؤكد لحكومة السراج رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا

وكالات:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا، مبديا قلقه من "الوضع المتوتر" في ليبيا، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، للسراج، عن قلق بلاده من الوضع المتوتر في ليبيا، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ليبيا يصب في مصلحة الليبيين وجيرانها وأوروبا.

ودعا لودريان إلى الإسراع بتحقيق وقفا لإطلاق النار في ليبيا، مما يسمح بالعودة للمسار السياسي.

وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد يوم من قرار فرنسا الانسحاب مؤقتا من عملية للأمن البحري في حلف شمالي الأطلسي بالبحر المتوسط بسبب تصرفات تركيا، مؤخرا، في الأزمة الليبية.

فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن ما قاله سفير تركيا عن حادث الفرقاطات تضمن معلومات منحازة.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية أكد لسي إن إن، إن بلاده قررت تعليق مشاركتها في المهمة البحرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر المتوسط، وذلك على خلفية النزاع مع تركيا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.

وقال المسؤول إن سفير الناتو الفرنسي موريل دوميناش، كتب رسالة إلى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لإبلاغه بقرار فرنسا بتعليق مشاركته، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب تعرض فرقاطة فرنسية تحمل اسم "كوربيت" تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية.