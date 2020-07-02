الرئيس السوري: أعضاء حزب البعث الحاكم يمثلون الوطن بأسره

دمشق - (د ب أ):

شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن انتخاب مرشحي حزب البعث الحاكم في سوريا لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ 20 من الشهر الجاري لا يمثلون حزبهم فقط بل يمثلون وطنهم أيضا.

وجاء ذلك خلال رئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، لاجتماع للقيادة المركزية لحزب البعث بعد انتهاء عمليات الاستئناس لانتخاب ممثلي حزب البعث للبرلمان، والذين يشكلون نصف أعضاء البرلمان السوري، وعدد أعضائه 250 عضوا.

وأضاف الأسد بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية "على القيادة المركزية العمل بنتائج الاستئناس الحزبي، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام الشعبي الذي واكب هذا الاستئناس والذي أثر وتأثر به".

وبحث المشاركون في الاجتماع "تجربة الاستئناس الأخيرة والإيجابيات والسلبيات التي تكشّفت في سياق هذه العملية الانتخابية، وما حملته من دلالات مهمة ليس فقط على المستوى البعثي، بل على المستوى الوطني أيضا".

وأشار الرئيس الأسد خلال الاجتماع إلى أن "الاستئناس كتجربة نجح في خلق حراك وحوارات ليس على المستوى الحزبي فقط بل على المستوى الوطني العام، وأظهر أهمية الممارسة الديمقراطية كأفضل معيار قادر على تجسيد خيارات الناخبين لإيصال مرشحيهم وممثليهم الحقيقيين إلى مجلس الشعب ".

وشدد الرئيس الأسد على أن أساس نجاح الممارسة الديمقراطية يكمن في استمرارها، وفي تطوير آلياتها واعتماد أفضل المعايير وأقصى درجات الشفافية لها.

وبدأت الحملات الانتخابية في سورية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب من قبل المرشحين المستقلين، بينما ينتظر أن يعلن خلال الساعات القادمة قوائم مرشحي حزب البعث عن المحافظات السورية.