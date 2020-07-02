سفير الإمارات في السودان يؤكد متانة العلاقات بين البلدين
الخرطوم - (أ ش أ):
أكد سفير دولة الإمارات في السودان حمد الجنيبي، متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وسعي دولة الإمارات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين استقبل اليوم الخميس سفير دولة الإمارات في السودان، وشكر الوزير السوداني دولة الإمارات وشعبها على التعامل والتعاون الأخوي في المجالات كافة.
كما بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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