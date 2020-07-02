العراق: تسجيل 2184 إصابة جديدة بكورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 53708 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس- أن حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 2160 حالة، بعد تسجيل 110 حالات وفاة، مضيفة أنه تم تسجيل 1645 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 27912 حالة.