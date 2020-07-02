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بي بي سي تشطب 450 وظيفة لخفض التكاليف

03:50 م الخميس 02 يوليه 2020
بي بي سي تشطب 450 وظيفة لخفض التكاليف

بي بي سي

لندن- (د ب ا):

أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية " بي بي سي" اليوم الخميس عن خططها لشطب 450 وظيفة، وذلك من أجل خفض التكاليف وإعادة هيكلة خدمات الاخبار المحلية في انجلترا.وحذرت نقابة الصحافيين الرئيسية في بريطانية من أن شطب الوظائف سوف تكون له "عواقب وخيمة" على تغطية الشبكة للأخبار المحلية.

وقالت الشبكة إن شبكة بي بي سي انجلترا المؤلفة من محطات إذاعية محلية وتلفزيون سوف تخضع " لعملية إعادة تأهيل كبيرة" لإنقاذ 25 مليون جنيه استرليني (31 مليون دولار) بحلول مارس 2022.

وأضافت " يعني هذا شطب 450 وظيفة من بين أكثر من 3 آلاف وظيفة حاليا في المناطق الانجليزية".

وأوضحت الشبكة أن التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا جعلتها في حاجة لتوفير 125 مليون جنيه استرليني إضافية بسبب نقص الإيرادات.

بي بي سي خدمات الاخبار المحلية محطات إذاعية

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