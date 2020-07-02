ميانمار: ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي إلى 126 قتيلا على الأقل

بنوم بنه- (د ب ا):

ارتفع ضحايا الانهيار الأرضي بمنجم يشب في شمال ميانمار إلى 126 قتيلًا على الأقل، بحسب قطاع الطوارئ، فيما تعد أسوأ حادثة تقع في المنطقة التي تشتهر بعدم الأمان فيما يتعلق بأنشطة التعدين.

وقال خين ماونج مينت، الذي يمثل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منطقة هبانكانت إن الانهيار الأرضي وقع صباح اليوم نحو الساعة السابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش).

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " يجرى نقل الجثث للمشرحة".

ويبدو أن الضحايا كانوا يقومون بالبحث عن اليشب في منجم مفتوح عندما ضربتهم موجة طمي، قال مسؤولو الإغاثة إنها نجمت عن هطول أمطار غزيرة. ويشار إلى أن حاليا هو موسم الأمطار الموسمية في ميانمار

ويشار إلى أن قطاع اليشب في ميانمار تبلغ قيمته نحو 31 مليار دولار سنويا، نحو نصف إجمالي الناتج المحلي لميانمار، بحسب تقديرات منظمة جلوبال ويتنس عام 2015

وقالت المنظمة إن قدرا كبيرا من هذه الأموال يتم تداوله في السوق السوداء ولا يدخل خزائن الدولة.

وأضافت أنه في ظل الصراع المسلح والنزاع على السلطة بالنسبة للموارد الطبيعية في الولاية ، أخفقت الحكومة في تنظيم قطاع اليشب بشكل ملائم في ولاية كاشين.

وتشير المنظمة إلى أن النخب ذات النفوذ هناك هي التي تسيطر على قطاع اليشب، حيث أن هذه النخب سيطرت على المناجم التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في ظل الديكتاتورية العسكرية السابقة في ميانمار.