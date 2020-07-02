فلسطين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
رام الله- (أ ش أ):
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة أطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هناك مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، بين الاحتلال والفلسطينيين الذين خرجوا للتنديد بخطة الاحتلال لضم أراضي فلسطينية محتلة، وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين في الخليل، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع اتجاه الشبان الغاضبين، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بينهم.
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