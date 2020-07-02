البحرين وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

موسكو- المنامة- (أ ش أ):

بحث سفير البحرين لدى روسيا السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي، مع ممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية بمكتبه في وزارة خارجية روسيا الاتحادية السيد ميخائيل بوغدانوف، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- عددا من القضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.