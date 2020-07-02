21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي بإجمالي 2202 حالة

باماكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الخميس - أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 2202 إصابة، تعافى منها 1383 مصابا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 116.وكانت غرفتا البرلمان الروسي قد أقرتا التعديلات بالفعل، لكن الرئيس بوتين أعطى أوامره بإجراء تصويت شعبي لإضفاء الشرعية على التعديلات. وتسبب تفشي فيروس كورونا في إرجاء عملية التصويت التي كانت مزمعة في أبريل.