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النمسا تسمح لمواطني 32 دولة بدخول أراضيها دون تدابير صحية

01:21 م الخميس 02 يوليه 2020
النمسا تسمح لمواطني 32 دولة بدخول أراضيها دون تدابير صحية

أرشيفية

فيينا – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أن دخول البلاد مسموح به من 32 دولة بدون تدابير صحية حتى نهاية 30 سبتمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس، أن القادمين من هذه الدول لن يخضعوا إلى اختبار مسحة فيروس كورونا، ولن تكون هناك حاجة إلى بدء الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأوضح البيان أن من أبرز هذه الدول بلجيكا وبلغاريا والدنمارك و ألمانيا (باستثناء مقاطعة كوترسلوه) وفنلنداو فرنسا واليونان وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وكرواتيا والفاتيكان وقبرص.

وأشار البيان، إلى أنه لا يزال المرور عبر النمسا بدون توقف ممكنًا أيضًا دون قيود.

وذكر البيان، أنه تم منح استثناءات لأعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفي المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني والعاملين في التمريض والصحة والعاملين الموسميين وركاب الترانزيت أو الأشخاص الذين يعملون في نقل البضائع.

هذا المحتوى من

وزارة الداخلية النمساوية فيينا النمسا

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