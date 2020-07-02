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المغرب: 218 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 12854 حالة

01:17 م الخميس 02 يوليه 2020
المغرب: 218 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 12854 حالة

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس تسجيل 218 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12 ألفا و852 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان - بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات إلى 228 حالة، كما تم التأكد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 9052 حالة.

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