روسيا: الإعلان يوم غد الجمعة النتائج الرسمية للتصويت على التعديلات الدستورية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، أن النتائج الرسمية للتصويت على التعديلات الدستورية في روسيا سيتم الإعلان عنها غدا الجمعة، حتى تتمكن جميع اللجان من معالجة الشكاوى الموجودة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بامفيلوفا قولها خلال مؤتمرها الصحفي: "يمكننا القول إننا سنقوم غدا بتلخيص النتائج الرسمية، وذلك بعد مراجعة كل الشكاوى التي تلقيناها خلال هذه الفترة".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أنه بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، أظهرت النتائج أن 77.92 في المئة من المشاركين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، مقابل 21.27 ضد التعديلات.

وكان من المقرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديلات الدستور في 22 أبريل، ولكن تم تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا في البلاد، بعد ذلك وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد في 1 يوليو، وبسبب الحاجة إلى مراعاة الوضع الوبائي وسلامة السكان، تقرر أن الروس سيكونون قادرين على التصويت طوال الأسبوع، من 25 يونيو إلى 1 يوليو.