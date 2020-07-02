القضاء الجزائري يُفرج "مؤقتا" عن الناشط السياسي كريم طابو
الجزائر- (د ب أ):
وافق القضاء الجزائري، الخميس، على الافراج عن الناشط السياسي كريم طابو، المنسق الوطني لحزب الاتحاد الدمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس.
وأوضح المحامي عبد الغاني بادي، في تصريح صحفي، أن غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر العاصمة أقرت الإفراج المؤقت على طابو.
واعتقل طابو في سبتمبر الماضي، وتوبع بتهمة إضعاف معنويات الجيش.
وينتظر أن يشمل الإفراج نشطاء آخرين.
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء عفوا رئاسيا لفائدة ستة من المحكوم عليهم من نشطاء الحراك الشعبي تتراوح أعمارهم ما بين 35 و22 عاما.
الخبر التالى:سوريا: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
69814
عدد المصابين
-
18881
عدد المتعافين
-
3034
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10538577
عدد المصابين
-
5395571
عدد المتعافين
-
512689
عدد الوفيات
إعلان