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القضاء الجزائري يُفرج "مؤقتا" عن الناشط السياسي كريم طابو

01:07 م الخميس 02 يوليه 2020
القضاء الجزائري يُفرج "مؤقتا" عن الناشط السياسي كريم طابو

الناشط السياسي كريم طابو

الجزائر- (د ب أ):

وافق القضاء الجزائري، الخميس، على الافراج عن الناشط السياسي كريم طابو، المنسق الوطني لحزب الاتحاد الدمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس.

وأوضح المحامي عبد الغاني بادي، في تصريح صحفي، أن غرفة اتهام مجلس قضاء الجزائر العاصمة أقرت الإفراج المؤقت على طابو.

واعتقل طابو في سبتمبر الماضي، وتوبع بتهمة إضعاف معنويات الجيش.

وينتظر أن يشمل الإفراج نشطاء آخرين.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء عفوا رئاسيا لفائدة ستة من المحكوم عليهم من نشطاء الحراك الشعبي تتراوح أعمارهم ما بين 35 و22 عاما.

القضاء الجزائري كريم طابو الجزائر

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