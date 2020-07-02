كورونا في اليايان: الإصابات 18 ألفا و741 والوفيات 976

طوكيو- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان 18 ألفا و741 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت طوكيو ، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد بلغ 976 حالة، بينما تعافي 16 ألفا و563 شخصا.

وقد مر حتى الآن نحو 23 أسبوعا منذالإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.